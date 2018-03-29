Оператор связи Баку запустил коммерческую сеть LTE

2018-03-29 11:21 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - ООО «Бакинская телефонная связь» запустило в коммерческую эксплуатацию услугу фиксированного LTE (Long Term Evolution), сообщил Trend в четверг источник на телекоммуникационном рынке страны.

Посредством фиксированного LTE оператор предоставляет услуги традиционной телефонной связи и передачи данных. Тарифы на услугу варьируются в зависимости от скорости передачи данных, максимальное значение которой достигает 50 Мбит/с (20 манатов).

К сети LTE смогут подключиться жители жилого массива «Ляхидж баглары», поселка Нардаран, жилого массива «Бильгях баглары» поселка Бильгях и поселка Савалан Сабунчинского района города Баку.

Для подключения к сети LTE необходимо обратиться в телекоммуникационные узлы оператора. Стоимость конечного оборудования составляет 200 манатов. Подключение сервиса и оформление обойдется в 35 манатов.

Как сообщалось ранее, до конца года ООО планирует существенно расширить охват LTE и увеличить число подключений. Предварительно сетью LTE будут охвачены новые жилые массивы бакинских поселков «Атчылыг», «Сюдчюлюк», «Зейтунлуг Совхоз», «Йени Раманы» и др.