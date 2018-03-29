GISDI представила промежуточный отчет о президентских выборах в Азербайджане

2018-03-29 12:29 | www.apa.az | 7

«В состав наблюдательной миссии вошли более 80 международных наблюдателей. Все они из стран Европы, краткосрочные наблюдатели. Каждый из них проведет наблюдения на 4 или 6 избирательных участках».

Как сообщает АПА, об этом сказал глава миссии неправительственной организации GISDI - Гражданская инициатива за свободные и демократические выборы (Болгария) Михаил Мирчев.

Он отметил, что GISDI организует долгосрочные и краткосрочные наблюдательные миссии: «В результате наблюдений и исследований миссии долгосрочных наблюдателей, в который вошли эксперты в области политики, медиа, выборов, права и гражданского общества, был подготовлен промежуточный отчет. Полный текст этого отчета будет представлен 2 апреля и размещен на сайте GISDI».

По словам М.Мирчева, в отчете отражены макрополитические условия и система экспертов GISDI, предвыборная ситуация в Азербайджане, правовые рамки и избирательная администрация, списки избирателей и регистрация избирателей, выдвижение и регистрация кандидатов, избирательная кампания, роль СМИ в избирательном процессе, жалобы и обращения, наблюдение за голосованием в день выборов и наблюдения в других направлениях.

Правовой аналитик миссии Омуртаг Петков сказал, что в результате наблюдений и исследований экспертов долгосрочной наблюдательной миссий GISDI стало известно, что с точки зрения свободных и демократических выборов, макрополитическая среда в Азербайджане благоприятная, предвыборная избирательная среда в стране стабильная, электорат может сделать свободный выбор, а также отсутствует какая-либо угроза для обеспечения справедливых, демократических выборов: «Анализ правовых документов, регулирующих избирательный процесс в Азербайджане, дает основания утверждать, что в стране существует правовые рамки, которые полностью подходят для проведения демократических выборов в соответствии с международными стандартами. Наблюдение за работой избирательной администрацией в целом дает возможность положительно оценить ее работу. Постоянно проводится работа в связи со списками избирателей, они обновляются и уточняются».

В целом, процесс выдвижения и регистрации кандидатов можно оценить положительно, хотя не все незарегистрированные кандидаты не согласились с решением ЦИК».

О.Петков подчеркнул, что в ходе мониторинга до сегодняшнего дня не были выявлены факты нарушения избирательного законодательства и неравных условий для кандидатов, в стране обеспечивается право на свободу собраний: «Подводя итоги вышесказанному, GISDI (Гражданская инициатива за свободные и демократические выборы) заявляет, что на сегодняшний день в Азербайджане созданы все условия для проведения демократических и отвечающих международным стандартам выборов».

Отметим, GISDI является известной неправительственной организацией Болгарии в области наблюдения за выборами. Она была учреждена в 1990 году. GISDI принимала участие в ряде международных миссий по наблюдению за выборами. С 2003 года организация наблюдает за выборами в Азербайджане.