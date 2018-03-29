Депутат: Правильно называть нас азербайджанцами

2018-03-29 12:14 | www.oxu.az | 7

Конечно все мы, большинство живущих в Азербайджане людей, имеем тюркское происхождение, являемся азербайджанскими тюрками.

Об этом Oxu.Az сказала депутат, профессор, член межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Камила Алиева, комментируя заявления кандидата в президенты Сардара Джалалоглы о том, что в случае избрания он вернет азербайджанским тюркам их самоназвание.

По словам депутата, минимум 90 процентов населения Азербайджана – азербайджанские тюрки, и никто не может с этим поспорить.

Азербайджан всегда был родиной азербайджанских, огузских тюрок и сегодня это тоже так.

Но вместе с тем мы азербайджанцы и называть нашу нацию азербайджанцами правильно, это не ошибка.

Азербайджан – родина не только огузских тюрок, но и других наций и этносов, которые испокон веков жили здесь, и стали нам родными», - сказала К. Алиева.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

