Представитель АП: В Баку свободно живут армяне

2018-03-29 12:21 | www.oxu.az | 7

В отличие от Армении, в Азербайджане, в центре Баку функционирует армянская церковь.

Как передает Oxu.Az, об этом на церемонии открытия международной конференции «1918 год - 100-летие геноцида азербайджанцев. Политика геноцида, военной агрессии и этнической чистки в современный период» в Центре культуры Службы государственной безопасности сказал старший консультант Отдела по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджанской Республики Джейхун Мамедов.

В церкви насчитывается около 5000 книг на армянском языке. Церковь и эта литература охраняются азербайджанским государством», - сказал Дж.Мамедов. По его словам, в Баку свободно проживает большое число армян, и между ними и азербайджанцами нет никакого конфликта.

«Армяне разрушили исторические и культурные памятники Азербайджана, стерли с лица земли мечети в Карабахе. В Азербайджане же армянская церковь защищается государством. Нам очень хорошо известно, что ремонт мечети «Говхар-ага» также преследует политические цели».