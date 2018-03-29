В Карабахе при разминировании подорвались саперы

2018-03-29 12:35 | www.oxu.az | 8

В оккупированном армянами Карабахе подорвался на мине автомобиль.

Как передает Oxu.Az, армянские СМИ сообщают о трех погибших, при этом отмечая, что среди пострадавших нет ни военнослужащих, ни солдат.

Агентство Интерфакс утверждает, что подорванная техника относилась к международной организации по разминированию территорий The HALO Trust.

«В оккупированном Арменией Нагорном Карабахе подорвался на мине автомобиль международной организации The HALO Trust. Погибли три человека, двое ранены. Их личности и гражданство уточняются», - говорится в сообщении агентства.

А.Мамедов

