UNEC совместно с Зигенским университетом дает старт весенней школе – "Предпринимательство и МСП: Основы бизнеса" (ФОТО)

2018-03-29 11:51 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В UNEC дан старт Весенней школе, организованной в рамках проекта “EE-KEY-AZ предпринимательское образование: создание в Азербайджане рабочих мест и как основной фактор занятости», сообщает вуз в четверг.

Пятидневная весенняя школа будет проходить по теме «Предпринимательство и МСП: Основы бизнеса». Занятия в весенней школе будут проводиться под руководством профессора Зигенского университета Германии Петра Муга (Petra Moog) с участием магистров UNEC и Зигенского университета. В качестве докладчика из Германии приглашен директор Института предпринимательства, МСП и бизнеса семьи Берлинской школы экономики и права, профессор Биргит Фелден.

Также в рамках весенней школе руководители и специалисты бизнес структур Азербайджана поделятся своим опытом с участниками, проведут лекции по теме последних тенденций в экономике страны. В течение весенней школы будут организованы экскурсии с целью ознакомления участников с деятельностью производственных предприятий страны.