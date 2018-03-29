Ученые ломают голову над загадкой Гранд-Каньона в США

2018-03-29 12:43 | www.oxu.az | 6

Согласно законам геологии, земная поверхность на срезе представляет собой слоеный пирог. Соседние слои горных пород в этом пироге имеют близкую датировку.

Как сообщает Oxu.Az, с течением тысячелетий сверху одних слоев образовываются другие, поэтому они неразрывно связаны по времени.

По данным французского журнала «L'Express», в американском Гранд-Каньоне существует феномен, который называется Great Unconformity - Великое Несоответствие (иногда его называют Великим Напластованием или Несоответствием Пауэлла).

Здесь пласт древних песчаников возрастом 550 миллионов лет располагается сразу над породой, имеющей возраст 1.7 миллиарда лет. Слой, который должен был образоваться между ними за 1.2 миллиарда лет, просто отсутствует.

Куда из Гранд-Каньона исчезли 1 200 миллионов лет, никто не знает. Похожее Несоответствие (Несоответствие Хаттона) существует и в Шотландии. Здесь отсутствует хронологический слой протяженностью в 80 миллионов лет.

А.Мамедов

