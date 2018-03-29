Купленная в «Araz» маркете шоколадка оказалась червивой – ВИДЕО

2018-03-29 12:49 | www.oxu.az | 6

Внутри шоколадной конфеты, купленной в маркете «Araz» в поселке Бина, оказались черви.

Как передает Oxu.Az, об этом написали в социальных сетях.

Покупатель отругал продавцов маркета за халатность.

Менеджер сети супермаркетов «Araz» Эльвин Бабаев сказал Oxu.Az, что во время проверки в магазине такой случай выявлен не был:

«Как только к нам поступила информация, мы сразу проверили все шоколадки этой марки в магазине, но ничего подобного не обнаружили. Как видно на видео, продукция была упакована 28 марта 2018 года. Мы сообщили об этом фирме производителю.

Отмечу, что в шоколаде с зерновыми культурами и сухофруктами встречаются такие вещи. В сети супермаркетов «Araz» для предотвращения таких явлений следят за условиями хранения шоколада, каждую неделю дезинфицируют витрины».

По словам председателя Общества свободных потребителей Эюба Гусейнова, в организацию не поступило жалоб по этому поводу:

«Сеть супермаркетов «Araz» - одна из крупнейших в стране. Именно поэтому здесь часто нарушают права потребителей. К нам практически каждый день поступают жалобы на некачественные товары. Но этот потребитель не обращался к нам».

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