Facebook запретит собирать данные пользователей для таргетированной рекламы

2018-03-29 11:55 | www.trend.az | 6

Компания Facebook лишит компании-агрегаторы данных возможности собирать информацию о пользователях для настройки таргетированной рекламы, сообщает РИА Новости.

"Мы уведомляем рекламодателей в том, что закрываем "партнерские категории". Этот продукт позволял сторонним агрегаторам информации предлагать свой таргетинг непосредственно на платформе Facebook",- говорится в заявлении компании.

Компания добавляет, что эта мера улучшит конфиденциальность пользовательской информации в социальной сети.

Функция "партнерские категории" позволяет компаниям-агрегаторам, таким как Experian и Acxiom, обеспечивать клиентов данными, например, о совершенных покупках пользователей, для создания таргетированной рекламы.