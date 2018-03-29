Организация Исламского сотрудничества дала свою оценку парламентским выборам в Туркменистане

2018-03-29 11:56 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - Генеральный секретарь Организации Исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф Аль-Отаймеен (Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen) в своем поздравительном послании правительству Туркменистана в связи с проведением 25 марта 2018 года парламентских выборов обратил внимание на прозрачность избирательного процесса на всех его этапах.

В сообщении на сайте самой крупной мусульманской международной организации, была дана высокая оценка активности местного электората. По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане (ЦИК), в выборах членов депутатов Меджлиса (парламента) в воскресенье приняли участие 91,69 процента от общего числа избирателей.

Генеральный секретариат ОИС направил в Туркменистан группу экспертов-наблюдателей по приглашению официального Ашхабада. В состав ОИС входят 57 стран с населением около 1,2 миллиарда человек. Штаб-квартира организации находится в Джидде (Саудовская Аравия).