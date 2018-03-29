На оккупированных территориях Азербайджана подорвались сотрудники британcкой компании, есть погибшие и раненые

2018-03-29 11:58 | www.trend.az | 6

На оккупированных территориях Азербайджана при разминировании подорвались сотрудники британской организации «Хало траст». Об этом сообщают в четверг армянские СМИ.

Как заявили в офисе компании, в результате взрыва погибли три сотрудника организации, еще двое ранены.

Отмечается, что инцидент произошел в оккупированном армянами Агдеринском районе Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.