Олег Кузнецов: «Признать геноцид азербайджанцев – долг российских политиков»

2018-03-29 13:07 | www.apa.az | 6

«Погромы в марте-апреле 1918 года в Баку были учинены армянами с особым зверством».



Как сообщает АПА, об этом на проходящей сегодня в Баку научной международной конференции на тему «1918 год - 100-летие геноцида азербайджанцев. Политика геноцида, военной агрессии и этнической чистки в современный период» заявил российский историк Олег Кузнецов.

По его словам, совершенной в Баку и в других регионах Азербайджана в 1918 году резне необходимо дать правовую оценку: «События 1918 года являются геноцидом. Согласно указу, подписанному президентом Гейдаром Алиевым 26 марта 1998 года, 31 марта объявлен Днем геноцида азербайджанцев. Этот указ был подписан абсолютно справедливо и имеет правовую основу. Потому признание геноцида азербайджанцев – долг российских политиков».