Впервые в Баку Rock Hits Show: Deep Purple, Scorpions, Pink Floyd, AC/DC…(ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 14 апреля в 19.00 впервые пройдет уникальный концерт Rock Hits Show, сообщает Trend Life.

В исполнении Санкт-Петербургского симфонического оркестра под управлением Игоря Пономаренко (IP ORCHESTRA) будут представлены мировые хиты всемирно известных легендарных групп The Beatles, Deep Purple, The Doors, Scorpions, Pink Floyd, The Rolling Stones, Nirvana, Michael Jackson, AC/DC, Radiohead, The Eagles, Bon Jovi, Metallica, Black Sabbath, Depeche Mode, Europe, Muse, Uriah, Led Zeppelin, Queen, DDT, Leninqrad и Виктора Цоя. Нетленные рок-хиты музыкантов, ставших классиками при жизни, откроются в новом свете и заблестят новыми красками в ярком исполнении IP ORCHESTRA.

Цена билетов от 10 до 60 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, и www.iticket.az. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30.

