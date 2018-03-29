Распространена официальная информация по факту смерти уборщицы дороги

2018-03-29 13:22 | www.apa.az | 6

Прокуратура и Главное управление полиции города Баку распространили информацию по факту инцидента, в результате которого погибла уборщица дороги.

Как сообщает АПА, 27 марта примерно в 18:00 территории Сабунчинского района столицы металлическая дверь прицепа автомобиля марки «КамАЗ» (60-ZA-135) открылась и ударилась в голову уборщицы дороги жительницы Баку Салаховой Джамилы Исмаил гызы (1965 года рождения). Водителем автомобиля был Мусаев Заур Комиссар оглу (1982 года рождения), который управлял автомобилем без доверенности. От полученного удара Д.Салахова скончалась на месте.

В следственном отделе управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Были назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели и проведены другие необходимые процессуальные действия.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.