Завтра будет дождливая погода

2018-03-29 13:20 | www.oxu.az | 6

30 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная погода, в некоторых местах – изморось.

Подует сильный северо-западный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7°, днем 8-12°, в Баку ночью 5-7°, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

30 марта в районах Азербайджана прогремит гром, прольют дожди, в горных местах ожидается снег, град, в некоторых местах – интенсивный. В разных местах будет туман. Подует западный ветер, местами усиливаясь.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 13-18°, в горах - ночью составит 2-6°, днем 6-10°.

31 марта ожидается повышение атмосферного давления, на фоне которого подует сильный ветер хазри, температура воздуха понижется на 5-10°. Это может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.