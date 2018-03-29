Администрация Президента: Между азербайджанцами и проживающими в Азербайджане армянами никакого конфликта нет

2018-03-29 12:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Политика геноцида, проводимая армянами против азербайджанского народа, коснулась и национальных культурных и исторических памятников. Об этом в четверг на международной научной конференции «100-летие геноцида азербайджанцев в 1918 году. Политика геноцида, военной агрессии и этнической чистки в современный период» сказал старший консультант отдела по межнациональным отношениям, мультикультурализму и религиозным вопросам Администрации Президента Азербайджана Джейхун Мамедов.

Он отметил, что находящиеся в Армении многие мечети, исторические и культурные памятники, принадлежащие азербайджанскому народу, разрушены. «Полностью разрушены и мечети в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе. Это еще раз показывает масштаб и сущность геноцида, совершенного армянами против азербайджанского народа», - сказал Мамедов.

Мамедов подчеркнул, что при этом сегодня в центре Баку находится армянская церковь, которая охраняется государством.

«С одной стороны, политика геноцида, совершенного Арменией против азербайджанского народа, с другой стороны, политика, осуществляемая Азербайджаном. Разница очевидна», - сказал он.

Мамедов добавил, что в Азербайджане сегодня проживают армяне, и между азербайджанцами и армянами, живущими в Азербайджане, никакого конфликта нет.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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