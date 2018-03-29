Завершился визит Президента Ирана в Азербайджан (ФОТО)

2018-03-29 12:14 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В четверг завершился официальный визит Президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Ирана Хасана Рухани провожали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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