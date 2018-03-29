Вкладчики Bank Standard подали в суд на ряд госструктур

2018-03-29 13:50 | www.apa.az | 6

Вкладчики ликвидируемого ЗАО Bank Standard подали в суд на Центробанк Азербайджана, его председателя Эльмана Рустамова, Палату по надзору за финансовыми рынками, председателя Совета директоров палаты Руфата Асланлы, аудиторскую компанию KPMG, а также на ряд должностных лиц.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил председатель Кредиторского комитета Bank Standard Акрам Гасанов. По его словам, 82 вкладчика подали 6 коллективных исков в Бакинский административно-экономический суд №1 и Насиминский районный суд на государственные учреждения и лиц, которых они считают виновными в банкротстве Bank Standard.

По его словам, истцы требуют компенсации причиненного ущерба на сумму более 47,5 млн. долларов. «Это около 81 млн. манатов. Напоминаю, что в банке остались средства вкладчиков на сумму в общей сложности 157 млн. манатов. В ближайшее время к этим искам присоединятся и другие вкладчики».

Акрам Гасанов добавил, что истцы ссылаются на утвержденный Верховным судом ликвидационный план, в котором доказаны грубые нарушения законодательства со стороны Bank Standard на протяжении многих лет: «Имущество банка, имеющего задолженность в размере 1,2 млрд. манатов, оценивается в 196 млн. манатов, то есть ущерб превышает 1 млрд. манатов. Поэтому вкладчики не получат ничего».