Закир Гасанов встретился с турецким коллегой – ФОТО

2018-03-29 13:46 | www.oxu.az | 6

Находящийся с официальным визитом в Анкаре Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 29-го марта встретился с Министром национальной обороны Турецкой республики Нуреттином Джаникли.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На встрече министров обороны один на один, которая продолжилась с участием делегаций в расширенном составе, было подчеркнуто, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией проводится как на двусторонней основе, так и в рамках программ НАТО.

Было также отмечено, что азербайджано-турецкое стратегическое партнерство, основанное на дружеских и братских отношениях, постоянно развивается.

В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности, основные направления военных связей между Азербайджаном и Турцией, развитие сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской сферах, проведение совместных военных учений, организация взаимных визитов экспертных групп, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.