Президент: «Соединяя континенты, мы получаем и экономическую прибыль, и создаем новый формат сотрудничества в регионе»

2018-03-29 13:58 | www.apa.az | 7

«Вопросам взаимного вложения инвестиций уделяется большое внимание. Сегодня были презентации двух важных проектов – автомобильного завода «Хазар», построенного в Нефтчалинском промышленном парке ОАО «Азермаш» совместно с компанией İran Khodro, и грузового терминала в иранской Астаре, в который Азербайджан инвестировал в рамках транспортного коридора Север-Юг. На примере этих двух проектов мы видим, что здесь полностью обеспечиваются взаимные интересы».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на азербайджано-иранском бизнес-форуме в Баку. «Вчера было подписано соглашение в связи со строительством железной дороги Астара-Решт. Это соглашение сыграет особую роль в реализации транспортного коридора Север-Юг. Таким образом, соединяя континенты, мы получаем и экономическую прибыль, и создаем новый формат сотрудничества в регионе».

И.Алиев подчеркнул, что считает важным сотрудничество с лидерами региона в трехстороннем формате. «Мы активно участвуем в различных двусторонних, трехсторонних и четырехсторонних форматах сотрудничества. В частности, в 2016 году в Баку, в 2017 году – в Тегеране прошли трехсторонние встречи президентов Азербайджана, Ирана и России. Эти встречи представляют важное значение. На трехсторонних встречах мы обсуждали, как политические, так и экономические вопросы, в том числе транспортные и энергетические. Считаю, что предприниматели трех стран должны воспользоваться имеющими возможностями».