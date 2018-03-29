Президент: Наши народы жили и работали вместе веками

2018-03-29 14:04 | www.oxu.az | 6

Дружеские и братские связи Ирана с Азербайджаном сегодня находятся на самом высоком уровне. Проведенные вчера переговоры, обсуждения еще раз подтвердили это.

Как сообщает Oxu.Az, об этом во время выступления на азербайджано-иранском форуме в Баку. этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы очень активно сотрудничаем в политической, экономической и других сферах. Мы регулярно встречаемся с президентом Рухани. За последние четыре года у нас было одиннадцать встреч. Эта цифра показывает, насколько тесно мы сотрудничаем, какое взаимное доверие есть между нами. Это естественно. Потому что наши народы жили и работали вместе веками. Нас объединяют общая история и культура, что является ключевым фактором для сегодняшних наших отношений. Нас очень радует тот факт, что сегодня эти связи стремительно развиваются.

В то время, когда политические связи находятся на таком высоком уровне, мы конечно же, может реализовать любые экономические и транспортные проекты, и делаем это. Мы лично контролируем все данные поручения. Я рад, что выполняющие эти поручения члены межправительственной комиссии, все должностные лица с честью выполняют свои обязанности.

Сегодня связи между Ираном и Азербайджаном имеют большое значение не только для обеих стран, но и для региона, и можно сказать, всего мира. Потому что реализуемые по нашей инициативе проекты имеют большое значение для всего региона, евразийского континента. Вчера мы провели широкий обмен мнениями по вопросам развития торговых связей.

Считаем, что нынешний уровень торговых связей не отражают уровня наших связей. Поэтому я советую участвующим на этом бизнес-форуме предпринимателям вести более тесное сотрудничество. Необходимо осуществлять практические шаги для увеличения торгового оборота. Надеюсь, в будущие годы наш взаимный экспорт будет увеличен. Есть возможности для этого», - отметил глава государства.