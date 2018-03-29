В регионах Кыргызстана используют всё больше банковских карт

2018-03-29 12:37 | www.trend.az | 6

Количество банковских карт в регионах Кыргызстана неимоверно растет. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил председатель Национального банка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов.

Он отметил, что в рамках госпрограммы все бюджетные организации переведены на карточную систему.

«Карта «Элкарт» была внедрена для осуществления платежей, перевод заработной платы государственных и муниципальных служащих. Это приводит к увеличению безналичного оборота», - сказал он.

Абдыгулов отметил, что в регионах количество банковских карт неимоверно растет.