Закир Гасанов встретился с Эрдоганом

2018-03-29 14:16 | www.apa.az | 7

Находящийся с официальным визитом в Анкаре министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Yeni Şafak», информацию об этом распространила пресс-служба президента Турции.

Во встрече также принимал участие министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

Отметим, З.Гасанов примет участие в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, которая пройдет 31 марта в городе Гиресун.