Хасан Рухани: «Ирано-азербайджанские связи выгодны для всего региона и мира»

2018-03-29 14:18 | www.apa.az | 5

«Наши народы близки друг к другу с точки зрения религии, истории и традиций. Дружба и сотрудничество между нашими странами, а также совместная деятельность выгодны для всего региона».

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на азербайджано-иранском форуме в Баку заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Х.Рухани отметил, что ирано-азербайджанские связи выгодны для всего региона и мира. Президент Ирана подчеркнул, что по итогам визита будут приняты исторические решения, что этот визит послужит благополучию наших народов. Хасан Рухани рассказал о значимости Меморандума о взаимопонимании по разработке соответствующих блоков в Каспийском море, сказал, что Каспийское море является морем сотрудничества, безопасности и дружбы. Отметив, что наши страны хорошо сотрудничают в рамках международных организаций, Х.Рухани подчеркнул важность транспортного коридора Север-Юг и выразил уверенность в том, что работа над этим проектом будет продуктивной.

Отметив, что неиспользуемый потенциал наших двух стран активизировался благодаря личным инициативам и заслуге президентов Азербайджана и Ирана, Х.Рухани сказал о важности совместных экономических отношений для улучшения благосостояния наших народов. Он сказал, что существует хороший потенциал для расширения связей в сферах здравоохранения, фармакологии, банковского дела, сельского хозяйства, транспорта, электроэнергетики и торговли. Президент Ирана подчеркнул значимость использования потенциала туризма наших стран, важность усиления культурных связей: «Безопасность Азербайджана – наша безопасность, развитие Азербайджана – наше развитие», -сказал Хасан Рухани, обратившись к предпринимателям. Он призвал их быть активными в реализации совместных проектов.