В аэропорту Лондона российский самолет наехал на человека

2018-03-29 14:19 | www.oxu.az | 5

Мужчина попал под движущееся шасси самолета. Во время его высвобождения применялось нештатное оборудование, в результате чего самолету были нанесены повреждения, сообщает Oxu.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Сотрудник сервисной компании DNATA (Dubai National Air Transport Association) нарушил правила безопасности и пострадал в лондонском аэропорту Гатвик во время буксировки самолета A319 авиакомпании Россия. Лайнеру также были нанесены повреждения.

«Во время буксировки на вылет воздушного судна А319, выполняющего рейс FV6620 из Гатвика в Санкт-Петербург, была грубо нарушена техника безопасности одним из сотрудников обслуживающей рейс местной компании Dnata. В результате этого под движущееся шасси самолета попала его нога. Это стало причиной получения данным работником травмы», – сказал представитель авиакомпании.

По его словам, во время высвобождения травмированного мужчины применялось нештатное оборудование, в результате чего самолету были нанесены повреждения, он выведен из оперирования.

«Также без согласования с техническими службами авиакомпании местная инспекция провела процедуру снятия бортового устройства записи переговоров экипажа и наземных служб», – добавил он.

Пассажиры были высажены в здание аэровокзала и размещены в гостиницах. Для их вывоза задействуют резервный лайнер.

Али Мамедов

