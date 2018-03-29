В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в резидентуру

2018-03-29 14:24 | www.apa.az | 7

Государственный Экзаменационный Центр 1 апреля проведет первый этап вступительных экзаменов в резидентуру.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, экзамены пройдут в 3 зданиях Баку, и в одном здании в городе Нахчыван. Начало экзаменов – 11.00, продолжительность – 2 часа 30 минут.

Отметим, прием заявлений для участия в экзаменах проводился с 15 по 22 февраля посредством интернет-сайта.

Для участия в экзаменах подавшие заявления кандидаты с 27 марта должны зайти на сайт ГЭЦ, ввести в «Личном кабинете» имя пользователя и пароль, после чего распечатать «Пропускной экзаменационный лист». В нем указано место проведения экзамена, город и другая информация.