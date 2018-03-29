В Баку обнаружен цех по изготовлению фальшивого виски

2018-03-29 14:26 | www.apa.az | 6

В результате проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД мероприятий были задержаны жители Баку Джабир Гасанов и его родственник Дадаш Гасанов, которые незаконно изготавливали алкогольную продукцию под названиями импортируемых в Азербайджан алкогольных напитков.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в ходе обыска в амбаре, принадлежащем данным лицам на территории поселка Сарай Абшеронского района были обнаружены и изъяты водка «Столичная», «Absolut», виски «Jack Daniels», «Chivas regal», а также спирт неизвестного происхождения, который использовался для изготовления данной алкогольной продукции, большое число акцизных марок, этикеток, крышек и др.

Во время допроса задержанные сказали, что хотели организовать продажу незаконно изготовленных поддельных алкогольных напитков в Баку и в регионах страны. В результате предпринятых неотложных мер, проведенных сотрудниками Главного управления, их действия были пресечены.





Экспертами было установлено, что обнаруженные алкогольные напитки низкого качества, не пригодны к употреблению, представляют серьезную угрозу здоровью людей.



Собранные материалы были направлены в следственный отдел Главного управления.