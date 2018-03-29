Россия завершила поставки Армении вооружения по первому кредиту

2018-03-29 14:31 | www.oxu.az | 5

Россия завершила поставки Армении вооружения по первому кредиту $200 млн, сообщил «Интерфаксу» замглавы ФСВТС Владимир Дрожжов.

«У нас завершены поставки по первому кредиту ($200 млн)»,- заявил В.Дрожжов.

Как переадет Oxu.Az,18 февраля 2016 года стало известно, что правительство РФ и власти Армении подписали соглашение о предоставлении Еревану государственного экспортного кредита на десять лет с отсрочкой выплат до начала 2018 года.

«Российская сторона предоставляет армянской стороне государственный экспортный кредит в сумме до 200 млн долларов для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства в соответствии с перечнем, предусмотренным приложением №1 к настоящему соглашению», - говорилось в сообщении на официальном портале правовой информации.

Согласно приложению, Армения закупает у РФ пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч» и боеприпасы к ней, зенитные ракетные комплексы «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А с транспортно-заряжающими машинами, управляемые ракеты 9М113М, гранатомёты РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили «Тигр», инженерные средства и средства связи.

А.Мамедов

