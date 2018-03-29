В Азербайджане предлагают ввести санкции за неуплату взносов по страхованию от безработицы (версия 2)

2018-03-29 13:15 | www.trend.az | 5

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагают ввести санкции за неуплату взносов по обязательному страхованию от безработицы. Это предусмотрено изменениями в Уголовный кодекс Азербайджана, которые обсуждаются в четверг на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

Согласно предложенным изменениям, при уклонении от выплат налогов, взносов по страхованию от безработицы и обязательного социального страхования в значительном размере (от 20 тысяч до 100 тысяч манатов) применяется штраф в размере от двукратной до четырехкратной суммы нанесенного ущерба или до двух лет исправительных или до трех лет лишения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной работой.

Если аналогичные действия совершены организованной группой, и в крупном размере (от 100 тысяч до 500 тысяч манатов), предлагается применять штраф в размере от трехкратной до пятикратной суммы нанесенного ущерба или от трех до пяти лет лишения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной работой на срок до трех лет.

При уклонении от выплат налогов, взносов по страхованию от безработицы и обязательного социального страхования в особо крупном размере (свыше 500 тысяч манатов) предлагается применять штраф в размере от четырехкратной до пятикратной суммы нанесенного ущерба с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной работой на срок до трех лет или лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Также в ходе заседания парламентского комитета были обсуждены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие внедрение санкций за нарушения законодательства в сфере страхования от безработицы.