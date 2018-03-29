Продолжается выгодная кредитная кампания от AccessBank

2018-03-29 13:24 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Продолжается выгодная кредитная кампания от AccessBank, проводимая в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики, сообщает банк в четверг.

Так, клиенты, взявшие микрокредиты на сумму до 50 000 манатов и наличные кредиты на сумму до 20 000 манатов, могут воспользоваться ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ до 100 дней, а также получить от банка сумму процентов по графику погашения за последние 100 дней в ПОДАРОК!

Предприниматели, взявшие бизнес кредиты, смогут воспользоваться также и дополнительным преимуществом, а именно - сами выбрать график оплат по кредиту в соответствии с особенностями своего бизнеса.