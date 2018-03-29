Грузия выслала одного российского дипломата в знак солидарности с Лондоном

2018-03-29 14:31 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МИД Грузии.

«Министерство выражает солидарность с Великобританией, поддерживает позицию Великобритании и международного сообщества в связи с данным вопросом и требует выслать российского дипломата из Грузии в течение семи дней», - говорится в заявлении.

Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдова, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.