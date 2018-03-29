Президент Ильхам Алиев: «Ожидается большой турпоток в Азербайджан»

2018-03-29 14:58 | www.apa.az | 6

«В результате строительства железной дороги Астара-Решт, а также начала работы транспортного коридора Север-Юг в полную силу, будут открыты тысячи, а может и десятки тысяч новых рабочих мест, и эти рабочие места должны открывать предприниматели. Торговый оборот резко возрастет, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Расширятся возможности бизнеса в сфере энергетики».

Как передает АПА-Экономикс, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал на азербайджано-иранском бизнес форуме в Баку.

«Вчера мы широко обсудили это с господином президентом и дали министрам соответствующие поручения, чтобы наши планы в сфере электроэнергетики были реализованы в скором времени. Это полностью реально, и я уверен, что мы этого добьемся. С открытием железной дороги ожидается большой турпоток в Азербайджан. Я приглашаю предпринимателей Азербайджана и Ирана вкладывать инвестиции в туристическую сферу. Необходимо вкладывать инвестиции в развитие инфраструктуры туризма, строительство отелей. Эти инвестиции окупятся».

Он отметил, что подписание между сторонами документа по совместной разработке блоков на Каспии является историческим событием и так же открывает новые возможности. «Одним из вопросов, требующих решения, является сотрудничество в финансово-банковском секторе. Вчера мы дали соответствующие поручения в этом направлении. Я уверен, что к очередной нашей встрече эти вопросы найдут свое решение. Основными вопросами в повестке дня также являются совместное сотрудничество в сфере энергетики и повышение товарооборота», - сказал президент.