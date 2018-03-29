В США уроки счастья бьют все рекорды по посещаемости

2018-03-29 14:40 | www.oxu.az | 6

В Йельском университете ввели необычный курс обучения для студентов. Он бьет все рекорды по количеству посещений.

Как сообщает Oxu.Az, молодым людям рассказывают, что счастье не в деньгах и не в накоплении имущества, а в простых вещах. Говорят там также и о важности живого общения. И учат как быть менее зависимым от социальных сетей.

Если вы действительно хотите быть счастливыми, постоянно питайте в себе чувство благодарности, проводите больше времени с родными и друзьями, хорошо высыпайтесь, медитируйте и как можно меньше времени просиживают в соцсетях.

Ранее норвежские ученые из Университета Осло провели опрос более 100 тысяч европейцев, чтобы выяснить главный секрет счастья. Так вот исследователи рекомендуют не отказываться от социальных сетей – ежедневное общение в сети только повышает настроение.

А.Мамедов

