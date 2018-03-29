Азербайджан и Иран расширяют сотрудничество в сфере энергетики

2018-03-29 14:48 | www.oxu.az | 6

В результате строительства железной дороги Астара-Решт, а также полного начала деятельности транспортного коридора Север-Юг, будут открыты тысячи, а может и десятки тысяч новых рабочих мест, и эти рабочие места должны открывать предприниматели.

Как передает Oxu.Az, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал на азербайджано-иранском бизнес форуме в Центре Гейдара Алиева.

Он отметил, что торговый оборот резко возрастет, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах:

«Расширятся возможности бизнеса в сфере энергетики. Вчера мы широко обсудили это с господином президентом и дали министрам соответствующие поручения, чтобы наши планы в сфере электроэнергетики были реализованы в скором времени. Это полностью реально, и я уверен, что мы этого добьемся.

Л.А.

