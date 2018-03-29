Свыше 30 компаний из Кыргызстана примут участие в акции в Москве

2018-03-29 14:28 | www.trend.az | 6

В торговых сетях города Москвы 30 марта проведут акцию "День кыргызских товаров". В рамках акции свою продукцию представят свыше 30 кыргызских компаний и производителей, передаёт агентство «Кабар».

«Проведение данной акции является важным мероприятием в свете необходимости продвижения кыргызской продукции на зарубежные рынки и практической реализации договоренностей по развитию кыргызско-российского торгово-экономического сотрудничества», – сказал на встрече с кыргызскими предпринимателями министр экономики Кыргызстана Артем Новиков.

Также на совещании сообщалось, что мероприятие предполагает организацию в торговых сетях города Москва специальных уголков кыргызской продукции, где каждый желающий посетитель торгового центра может попробовать продукцию Кыргызстана и получить информацию.

Кыргызские производители говорят, что такие мероприятия нужны и своевременны.