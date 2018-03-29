İran Savunma Bakanı Rusya'ya gidecek

2018-03-29 14:39 | www.trend.az | 0

Tuğgeneral Emir Hatemi, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun daveti üzerine Moskova'ya gidecek.

İran Savunm Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, 18-19 Nisan'da Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşecek 7. Uluslararası Güvenlik Konferansı'na katılacak.

Tuğgeneral Hatemi'nin sözkonusu konferasta bir konuşma yapacağı belirtiliyor.

İran Savunma Bakanı'nın Moskova ziyareti kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir araya gelerek, uluslararası ve bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkileri de ele alacağı öngörülüyor.

Kaynak Mehr Haber Ajansı