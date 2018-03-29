В Геранбое спустя 7 лет раскрыто убийство сестры братом

2018-03-29 15:32 | www.apa.az | 6
В Геранбое раскрыли преступление, совершенное в 2011 году.
Как сообщает западное бюро АПА, труп жительницы села Иреванлы Рахшанды Гусейновой (1983 г.р.) был найден в подвале дома ее брата.
В ходе расследований стало известно, что Р.Гусейнову в 2011 году задушил ее брат – Айдын Гусейнов (1985 г.р.). Труп был захоронен в подвале дома. Совершивший преступление А.Гусейнов был задержан.
Согласно информации, Р.Гусейнова была замужем. В 2008 году после развода переехала жить к брату. Ее образ жизни и неоднократные поездки за границу вызывали недовольство братьев. Женщина игнорировала неоднократные упреки, в результате в 2011 году ее задушил родной брат А.Гусейнов.
Сообщается, что у Р.Гусейновой 2 брата и 2 сестры.
По факту в Геранбойской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело, ведется расследование.