В России сократили финансирование работ по уничтожению химоружия

2018-03-29 14:41 | www.trend.az | 6

Правительство РФ сократило общий объем финансирования федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" на 1,28 млрд рублей, до 287,65 млрд рублей. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на официальном интернет-порталенормативных правовых актов, передает ТАСС.

При этом затраты на создание объектов по уничтожению химического оружия увеличились на 1,15 млрд рублей, до 194,14 млрд рублей; затраты на уничтожение запасов химоружия сократились на 1,81 млрд рублей, до 89,25 млрд рублей; затраты на обеспечение уничтожения запасов химоружия и бывших объектов по производству химоружия и объекта по его разработке увеличились на 0,34 млрд рублей, до 11,42 млрд рублей.

Данным постановлением также уточнены объемы капиталовложений для строительства объектов по уничтожению химоружия.