PYD şoka girdi! Esed gözünü oraya dikti

2018-03-29 14:46 | www.trend.az | 0

Aldıkları direktifler doğrultusunda hareket eden proje terör örgütleri, Suriye'de milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Amerika'nın menfaatleri doğrultusunda desteklenen teröristler; kimi zaman çatıştı, kimi zaman el sıkıştı. Yaşananlardan zarar görenler ise, sivil insanlar oldu.

RAKKA'DA KİRLİ ANLAŞMA

Terör örgütleri arasındaki kirli anlaşmayı son olarak Rakka'da gördük.

Tüm bölgelerde çatışmalara giren YPG ile DEAŞ, Amerika'nın verdiği direktifler kapsamında Rakka'da el sıkıştı ve yönetim el değiştirdi.

Kamyonlara bindirilen DEAŞ'lı teröristler, YPG'li teröristler tarafından el sallanarak uğurlandı.

Amerika'nın bölgedeki petrol kaynaklarına hakimiyet sağlamak için desteklediği terör örgütü YPG, Zeytin Dalı Harekatı ile adeta bozguna uğradı.