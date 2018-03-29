Премьер-министр Грузии выразил отношение к информации о его уходе в отставку

2018-03-29 15:45 | www.apa.az | 6

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил отношение к информации, распространенной в последние дни в СМИ о его уходе в отставку.

Как сообщает грузинское бюро АПА, премьер-министр заявил журналистам, что еще не собирается никуда уходить.

Г.Квирикашвили сказал, что перемены это обычное дело: «Мы должны проводить ряд важных работ. Успокойтесь, стране нужна стабильность, и все будет хорошо».

Отметим, в СМИ Грузии была распространена информация о том, что премьер-министр Георгий Квирикашвили уйдет в отставку. По версии местных медиа, причиной тому послужило обращение Г.Квирикашвили к руководству России. В своем обращении он призвал руководство России нормализовать отношения.