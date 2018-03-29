Минобороны: Слухи о том, что Азербайджан забраковал российское вооружение, носят провокационный характер

2018-03-29 15:53 | www.apa.az | 6

В последние дни в некоторых зарубежных и отечественных средствах массовой информации муссируются различные слухи о том, что Азербайджан забраковал российское вооружение.

Об этом АПА сообщили в Министерстве обороны.

Официально заявляем, что подобные сообщения не соответствуют действительности и носят провокационный характер.

Азербайджан уделяет особое внимание закупкам и приобретению различных видов вооружения в определенных странах-производителях. Мы тщательно выбираем лучшую, наиболее качественную и эффективную военную продукцию необходимую для увеличения своего боевого потенциала с целью освобождения оккупированных территорий.

Принятое на вооружение Азербайджанской армии новое российское вооружение соответствует повышенным требованиям, предъявляемым к современным системам вооружений, а также значительно усиливает маневренные и огневые возможности подразделений, особенно тех, которые несут боевое дежурство на переднем крае обороны.