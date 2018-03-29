Президент: Наши народы веками жили вместе

2018-03-29 15:12 | www.oxu.az | 6

Ирано-азербайджанские дружеские и братские связи сегодня находятся на самом высоком уровне.

Как передает Oxu.Az, об этом в ходе выступления на азербайджано-иранском бизнес форуме в Центре Гейдара Алиева сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Проведенные вчера переговоры и обсуждения еще раз подтверждают это.

Мы очень активно сотрудничаем в экономической, политической и всех других сферах».

«Мы регулярно встречаемся с Рухани», - сказал президент, добавив, что за последние 4 года они провели 11 встреч.

Он отметил, что эта цифра сама по себе говорит о тесноте сотрудничества и наличии взаимодоверия между странами.

«Это естественно.

Ведь наши народы веками жили и продолжают жить вместе.

Общая история и культура – основной фактор наших сегодняшних связей.

Очень радует, что эти связи сегодня стремительно развиваются.

Раз политические контакты находятся на таком высоком уровне, то мы конечно можем реализовать любые экономические и транспортные проекты, и делаем это.

Мы контролируем все данные поручения лично.

Я рад, что выполняющие эти поручения члены межправительственной комиссии, все должностные лица с честью выполняют свои служебные обязанности.

На сегодняшний день ирано-азербайджанские связи имеют большое значение не только для двух стран, но для региона, и даже могу сказать для всего мира.

Потому что реализуемые по нашей инициативе проекты имеют большое значение для всего региона и Евразийского континента».