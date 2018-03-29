Политолог: Баку и Тегеран «обречены» на партнерство

2018-03-29 15:15 | www.oxu.az | 6

В эти дни в Азербайджане с официальным визитом находится президент Ирана Хасан Рухани. В рамках визита ожидается подписание ряда важных документов, которые послужат развитию двухсторонних отношений.

Стоит также и отметить, что с приходом к власти в Иране Хасана Роухани отношения Ирана и Азербайджана вышли на качественно новый уровень. О том, как сейчас развиваются отношения Азербайджана и Ирана, а также как будет влиять конфронтация Запада и Ирана на эти отношения, рассказал в интервью Oxu.Az эксперт по Ирану Игорь Панкратенко.

- Как вы оцениваете отношения Ирана и Азербайджана на данном этапе?

- Главное здесь, на мой взгляд то, что в Тегеране вполне ощутимо произошел стратегический крен в сторону Баку. Думаю, это было не самым простым для него решением. Но реальность такова, что и дальше следовать принципу «равноудаленности» между Азербайджаном и Армений, пытаться усидеть на двух стульях - давайте уж называть вещи своими именами - руководство страны сочло бесперспективным.

В Тегеране оценили то обстоятельство, что по факту - сочетанию экономического, военного и внешнеполитического потенциала Азербайджан сегодня безоговорочно является главным местным игроком в субрегионе Южный Кавказ. Соответственно, он требует несколько иного, скажем так - более серьезного и взвешенного отношения к себе. Что, соответственно, должно привести к изменению рисунка азербайджано-иранских отношений.

Вот сразу хочу сказать, что данное изменение вовсе не означает стремительного проявления дружелюбия, доверия и всех прочих приятных вещей. Историей, экономикой и географией Баку и Тегеран «обречены» на стратегическое партнерство. Но оно никоим образом не исключает как продолжение уже существующих противоречий, так и возникновение новых спорных вопросов.

К тому же, у азербайджано-иранского стратегического сближения так много противников, готовых плеснуть бензина на тлеющие угли споров между Баку и Тегераном, что пройдет еще немало времени и произойдет немало драматических событий до того, как крен оформится в устойчивую политику.

Нужно учесть и то, что при наметившейся сейчас, скажем так - предрасположенности к Баку, кавказское направление по целому ряду причин не является приоритетным для Тегерана. У него сейчас попросту нет каких-то серьезных экономических и политических ресурсов, которые можно было бы «инвестировать» в азербайджано-иранский диалог.

Что тоже не способствует его ускоренному развитию. Если прибавить к этому инерцию мышления, субъективные факторы, груз прошлых противоречий и взаимного недоверия, то становится понятным - до задушевных бесед Тегерана и Баку под чай с габалинской пахлавой путь еще долг и извилист. Но идти по нему нужно.

- Как известно, Азербайджан и Иран развивают ряд совместных проектов. Насколько эти проекты дееспособны и работающие?

- Наверное, я скажу достаточно крамольную мысль, но у меня скептическое отношение только к одному мега-проекту - пресловутому «коридору Север-Юг», о котором так любят говорить отдельные специалистыв Баку, Тегеране и Москве. Нет, вот сам-то коридор - он вполне реален и осуществим. Но в реальности не имеет того глобального значения, который ему пытаются придать.

Что же до остальных азербайджано-иранских проектов, в первую очередь в ненефтяном секторе - от энергетики до фармацевтики - то они имеют очень хорошие перспективы для дальнейшего развития. К сожалению, экономика любого серьезного проекта не предусматривает моментальной отдачи, положительный эффект может иногда накапливаться годами. Словом, здесь нужно просто набраться терпения.

Не могу не сказать о состоянии взаимного товарооборота. Цифры здесь откровенно скучные. 400 миллионов долларов (плюс-минус десять-пятнадцать миллионов), из которых от 75 до 80% составляет иранский экспорт - это картина того, как не реализуется имеющийся потенциал. Здесь есть над чем работатьчиновниками и бизнесменами двух стран.

- В условиях конфронтации Запада и Ирана, насколько целесообразно дружить Азербайджану с Ираном?

- Знаете, вот понятие «дружба» - оно для отношений между людьми, а не государствами. Здесь работают другие механизмы, основные из которых - прагматизм и здоровый эгоизм, когда во главу угла ставится забота о реализации собственных национальных интересов. Все остальное - либо пропагандистские «фантики», либо некомпетентность правящей политической элиты.

Вот смотрите - в 2013-2015 годах по отношению к Тегерану Москва и Пекин оказались примерно в одинаковых условиях. Действовали международные санкции, введенные ООН, всевозможные ограничения на отношения с Ираном в различных сферах. Причем, все это весьма жестко контролировалось теми же США.

И в Москве, и в Пекине со всей серьезностью относились к сложившейся ситуации и учитывали наличие санкций в своей внешнеэкономической деятельности. Но!

В конечном итоге сейчас товарооборот Москвы с Тегераном мечется в районе миллиарда долларов, с перспективой подрасти еще миллионов на 500. А товарооборот Ирана с Китаем составляет уже 37 миллиардов долларов, с ежегодными темпами прироста в 15-20%. Более того, китайский юань используется сейчас в качестве расчетной единицы в экономических отношениях между двумя странами. Что называется - почувствуйте разницу.

Можно привести еще ряд интересных фактов, но, как говорится, «умному достаточно». Достаточно для вывода о том, что при грамотном и сбалансированном подходе конфронтация Ирана с третьей стороной - это еще и появление окна возможностей для извлечения вполне конкретной выгоды для собственной страны. Ну а дальше уж каждый решает самостоятельно.