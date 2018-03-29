Хулиган с ножом проведет в тюрьме 7,5 лет

2018-03-29 15:30 | www.oxu.az | 7

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу Салеха Шахвердиева, обвиняемого по статьям 126.2.4 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, совершенное общеопасным способом) и 221.3 (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Как передает Oxu.Az, 10 октября прошлого года С.Шахвердиев, находясь в нетрезвом состоянии, принес с собой алкоголь в ресторан «Köz dönər» на территории Насиминского района столицы.

Когда официант Фарид Агаев выразил ему претензии, между ними возник спор.

Шахвердиев ударил Агаева по голове бутылкой коньяка и ранил ножом, пытавшегося их разнять, Гадира Мамедова. Убегая с места происшествия, хулиган также дважды ударил ножом некого Али Алыева.

Суд признал С.Шахвердиева виновным и приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.