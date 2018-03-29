Во Франции задержали водителя, пытавшегося наехать на группу военных

2018-03-29 15:07 | www.trend.az | 6

Автомобилист, утром в четверг предпринявший попытку протаранить группу военных, задержан французскими правоохранительными органами в Гренобле, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe1.

"Нападавший, скрывшийся на машине Peugeot 207 черного цвета, был задержан в Гренобле", — сообщает радиостанция со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел в коммуне Варс-Альер-э-Риссе, неподалеку от казармы около 08.15 местного времени (09.15 мск), когда несколько военнослужащих отправились на утреннюю пробежку.