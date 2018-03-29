В Кемерово трех человек нашли живыми

2018-03-29 15:42 | www.oxu.az | 5

Три человека, о пропаже которых заявили родственники после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, оказались живы, заявили в Следственном комитете.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Риа Новости, всего СК проверил 67 заявлений:

«Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара», — говорится в релизе ведомства.

Сообщения о без вести пропавших также проверяют власти Кемеровской области. Накануне первый вице-губернатор региона Владимир Чернов рассказал, что инициативная группа граждан передала им заявления о 78 людях, которых разыскивают родственники.

Отметим, что пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе много детей.

Пока опознаны тела 27 человек. Похороны 14 жертв трагедии прошли в среду.

Следствие рассматривает две версии причины возникновения пожара — короткое замыкание и поджог, — при этом больше склоняется к первой.