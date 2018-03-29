Минобороны: Азербайджан покупает только качественное оружие

2018-03-29 16:06 | www.oxu.az | 7

Слухи о том, что Азербайджан приобретает некачественное оружие, являются провокацией.

Об этом Oxu.Az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана:

«В последние дни в зарубежных и местных СМИ распространялись различные слухи о том, что закупленное Азербайджаном у России оружие является непригодным.

Официально заявляем, что такие новости не соответствуют действительности и их распространение носит провокационный характер.

Азербайджан уделяет особое внимание закупке и приобретению различных видов вооружения у определенных стран-производителей. С целью освобождения оккупированных территорий мы внимательно выбираем и покупаем самые лучшие, качественные и эффективные военные средства, необходимые для усиления нашего боевого потенциала.

Новое оружие российского производства, взятое на вооружение азербайджанской армии, отвечает самым высоким требованиям современных систем вооружения и значительно повышает возможности маневра и стрельбы азербайджанских подразделений при выполнении боевых заданий на передовой», - заявили в министерстве.