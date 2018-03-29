В аэропорту Бен-Гуриона открылось новое крыло

2018-03-29 15:39 | www.trend.az | 8

Крыло Е в терминале 3 аэропорта имени Давида Бен-Гуриона открылось для обслуживания пассажиров в Израиле. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма страны, передает Stmegi.

«Новое крыло Е в терминале 3 аэропорта имени Давида Бен-Гуриона начнет свою работу в высокий сезон – период празднования Песаха. Планируется, что проходимость терминала 3 будет увеличена до 1 800 пассажиров в час», - рассказали корреспонденту «ТУРПРОМ» в ведомстве.

Там также отметили, что новое крыло включает в себя зоны ожидания, восемь выходов на посадку к воздушным суднам, четыре выхода к автобусам, магазины, рестораны, бизнес-зал, технические и логистические зоны, а также зоны для обслуживания грузовых самолетов и авиакомпаний. Кроме того, в новом крыле предусмотрены двойные телетрапы для широкофюзеляжных самолетов, позволяющие совершать посадку и высадку пассажиров как из передней, так и задней частей воздушного судна.