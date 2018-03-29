Глава государства принял президента Международного союза архитекторов - ОБНОВЛЕНО

2018-03-29 16:46 | www.apa.az | 6

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Международного союза архитекторов Томасом Воньером.

Как сообщает АПА, президент Международного союза архитекторов сказал, что он глубоко впечатлен увиденными в Баку развитием и красотой, а также выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за заботу о развитии архитектуры столицы.

Томас Воньер сказал, что главной целью его визита в Баку является участие в заседании Международного союза архитекторов. Он отметил, что выбор Азербайджана для проведения этого мероприятия из числа 134 государств-членов Международного союза архитекторов является признаком того, что руководимая им организация придает большое значение нашей стране.