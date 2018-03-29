Генпрокурор Азербайджана встретился с главой наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ

2018-03-29 16:53 | www.apa.az | 7

Сегодня генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов встретился с главой наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Корин Йонкер.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, З.Гаралов рассказал о работе, проделанной в стране с целью проведения выборов в демократических и прозрачных условиях, и свободного выражения избирателями своей воли. Генпрокурор предоставил подробную информацию о задачах, стоящих перед органами прокуратуры в случаях нарушения избирательного законодательства. Закир Гаралов особо отметил создание рабочей группы с целью обеспечения безотлагательного расследования сообщений уголовного характера, которые поступят в Генпрокуратуру в связи с допущенными во время выборов нарушениями.

В свою очередь, Корин Йонкер предоставила информацию о деятельности и целях наблюдательной миссии. Она отметила, что наблюдательная миссия придаст большое значение сотрудничеству с рабочей группой Генпрокуратуры в ходе выборов.